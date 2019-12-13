Рекордное количество журналистов аккредитовали на большую пресс-конференцию Владимира Путина

19:54, 13 декабря 2019, ПАИ

1 тысяча 895 журналистов аккредитовали на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая состоится 19 декабря в 12:00, пишет ТАСС.

Так, на первую пресс-конференцию Владимира Путина аккредитовали более полутысячи журналистов. В 2008 году аккредитацию получили 1 тысяча 364 журналиста, а в 2018 году был установлен рекорд по числу работающих на большой пресс-конференции президента репортеров – 1 тысяча 702 человека.

Наибольшее число журналистов, которые придут на ежегодное общение президента России со средствами массовой информации, представят региональные масс-медиа.