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Общество

Псковскую область отметили за активное участие в реализации нацпроекта «Культура»

Псковскую область отметили за активное участие в реализации нацпроекта «Культура» и высокую вовлеченность населения в занятия спортом в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Об этом заявила вице-губернатор Вера Емельянова по итогам всероссийского совещания по вопросам развития культуры, спорта и туризма, которое прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В ходе заседания подводились предварительные итоги реализации нацпроектов «Культура» и «Демография», инфраструктурных проектов по развитию туризма, а также обозначались основные направления работы на следующий год. Представители регионов России доложили вице-премьеру о достигнутых показателях и представили положительный опыт по исполнению своих обязательств.

Ольга Голодец напомнила, что по указу президента России Владимира Путина к 2024 году не менее 55% россиян должны быть вовлечены в систематические занятия физкультурой и спортом. По её словам, сегодня эта цифра по стране составляет около 40%.

Также на заседании был рассмотрен вопрос развития туризма. По словам Ольги Голодец, рост этой сферы зафиксирован практически во всех субъектах России. «Где-то мы прирастаем из-за событийного туризма, где-то из-за интенсивного развития объектов инфраструктуры. Самый большой прирост дает изменение дорожной сети», - отметила вице-премьер.

В Псковской области в рамках нацпроекта «Культура» завершен капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в Бежаницком и Палкинском районах, некоторые учреждения допобразования получили музыкальные инструменты. По проекту «Цифровая культура» проводится оцифровка книжных памятников, создаются виртуальные концертные залы. В начале ноября в Острове на базе детской школы искусств открылся четвертый виртуальный концертный зал, на создание которого были направлены около 1 млн рублей федерального финансирования.

По культурно-просветительскому маршруту «Духовные истоки» регион в этом году принял 1,1 тысяч детей. За рубежом проведен целый ряд самых различных выставочных и презентационных мероприятий, которые помогают продвигать туристический потенциал Псковской области.

В рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в Псковской области установят 10 спортивных площадок ГТО, будет возведено два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа в районных центрах и еще один — в Великих Луках. Кроме того, более 3 млн рублей выделены из федерального бюджета на поддержку спортсменов базовых видов спорта.

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