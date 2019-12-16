Гостем ПАИ-live 16 декабря станет заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники

10:25, 16 декабря 2019, ПАИ

16 декабря в прямом эфире в рамках проекта ПАИ-live обсудим тему острых респираторных заболеваний и гриппа в Псковской области. Гостем станет заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ирина Погребатько.

В центре внимания будет ситуация с простудой и гриппом в Пскове, вакцинация и другие профилактические меры. Узнаем, чем отличается грипп от ОРВИ, какими препаратами стоит их лечить, а от каких препаратов желательно отказаться, а также получим ответ на вопросы: кто чаще болеет и каковы первые признаки простуды.

Задать свои вопросы гостю проекта можно уже сейчас здесь >>>.