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Общество

Гостем ПАИ-live 16 декабря станет заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники

16 декабря в прямом эфире в рамках проекта ПАИ-live обсудим тему острых респираторных заболеваний и гриппа в Псковской области. Гостем станет заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ирина Погребатько.

В центре внимания будет ситуация с простудой и гриппом в Пскове, вакцинация и другие профилактические меры. Узнаем, чем отличается грипп от ОРВИ, какими препаратами стоит их лечить, а от каких препаратов желательно отказаться, а также получим ответ на вопросы: кто чаще болеет и каковы первые признаки простуды.

Задать свои вопросы гостю проекта можно уже сейчас здесь >>>.

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