0
11:32
Сформировались лидерские группы по итогам первых пяти дней голосования за участников премии «Народное признание - 2019»
10:58
Начался ПАИ-live с заведующей терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ириной Погребатько (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
09:50
Подросток из Пскова познакомился с руководителем петербургского «Мюзик-Холла»
17:44
Экологические проблемы и пути их решения обсудили псковичи на мероприятии «Чистый воздух»
13:14
Псковичи просят пересмотреть ставки транспортного налога на мотоциклы
09:34
Новогодняя акция по исполнению желаний бездомных животных стартовала в Пскове
17:12
Аномальная погода придёт в европейскую часть России
Еще новости
Общество

Начался ПАИ-live с заведующей терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ириной Погребатько (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

На сайте Псковского агентства информации стартовал прямой эфир в рамках проекта ПАИ-live с заведующей терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ириной Погребатько. Вместе с гостем мы обсудим тему острых респираторных заболеваний и гриппа в Псковской области.

В центре внимания будет ситуация с простудой и гриппом в Пскове, вакцинация и другие профилактические меры. Узнаем, чем отличается грипп от ОРВИ, какими препаратами стоит их лечить, а от каких препаратов желательно отказаться, а также получим ответ на вопросы: кто чаще болеет и каковы первые признаки простуды.

Задать свои вопросы гостю проекта можно уже сейчас здесь >>>.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-ZOO
В добрые руки: Ласковые собаки и кошки ждут хозяев в приютах Псковской области В добрые руки: Обаятельные собаки-собеседники из порховского приюта «В добрые руки»: Псковичи ищут хозяев подобранным на улицах котам и кошкам «В добрые руки»: Собаки-старички псковского приюта «Лесопилка» «В добрые руки»: Особенные жители кошачьего отделения порховского приюта «В добрые руки»: Загадочные жители кошачьего отделения псковской «Лесопилки» В добрые руки: Бездомные собаки псковского «Шанса» ждут своего человека В добрые руки: Собаки с тяжелой судьбой из порховского приюта В добрые руки: Семь удивительных собак псковского приюта «Лесопилка» В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Сформировались лидерские группы по итогам первых пяти дней голосования за участников премии «Народное признание - 2019»
16 декабря 2019
Сформировались лидерские группы по итогам первых пяти дней голосования за участников премии «Народное признание - 2019»
Начался ПАИ-live с заведующей терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ириной Погребатько (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
16 декабря 2019
Начался ПАИ-live с заведующей терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ириной Погребатько (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Подросток из Пскова познакомился с руководителем петербургского «Мюзик-Холла»
16 декабря 2019
Подросток из Пскова познакомился с руководителем петербургского «Мюзик-Холла»
Экологические проблемы и пути их решения обсудили псковичи на мероприятии «Чистый воздух»
15 декабря 2019
Экологические проблемы и пути их решения обсудили псковичи на мероприятии «Чистый воздух»
Псковичи просят пересмотреть ставки транспортного налога на мотоциклы
15 декабря 2019
Псковичи просят пересмотреть ставки транспортного налога на мотоциклы
Новогодняя акция по исполнению желаний бездомных животных стартовала в Пскове
15 декабря 2019
Новогодняя акция по исполнению желаний бездомных животных стартовала в Пскове
Аномальная погода придёт в европейскую часть России
14 декабря 2019
Аномальная погода придёт в европейскую часть России
45-летие отмечает великолукский хор ветеранов войны и труда
14 декабря 2019
45-летие отмечает великолукский хор ветеранов войны и труда

Идет загрузка...