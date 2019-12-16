Начался ПАИ-live с заведующей терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ириной Погребатько (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

10:58, 16 декабря 2019, ПАИ

На сайте Псковского агентства информации стартовал прямой эфир в рамках проекта ПАИ-live с заведующей терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ириной Погребатько. Вместе с гостем мы обсудим тему острых респираторных заболеваний и гриппа в Псковской области.

В центре внимания будет ситуация с простудой и гриппом в Пскове, вакцинация и другие профилактические меры. Узнаем, чем отличается грипп от ОРВИ, какими препаратами стоит их лечить, а от каких препаратов желательно отказаться, а также получим ответ на вопросы: кто чаще болеет и каковы первые признаки простуды.

Задать свои вопросы гостю проекта можно уже сейчас здесь >>>.