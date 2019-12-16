Эксперт: Ситуация по ОРВИ в Пскове стабильная

11:13, 16 декабря 2019, ПАИ

В Пскове ситуация по заболеваемости ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) стабильная, наблюдается сезонный подъем заболеваемости. Об этом заявила заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ирина Погребатько в прямом эфире проекта ПАИ-live 16 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ирины Погребатько, такие показатели обусловлены, в основном, переохлаждениями. При этом, как отметила специалист, порог заболеваемости не превышен и на 10 декабря случаев заболеваемости гриппом в Пскове не зарегистрировано.

Кроме того, заведующая терапевтическим отделением Псковской горбольницы рассказала, что острое респираторное заболевание (ОРЗ) – это комплекс заболеваний с похожей на грипп симптоматикой. Инкубационный период в этом случае составляет до 5 суток. Ирина Погребатько также отметила, что симптомы в этом случае – повышение температуры, слабость, «разбитость», насморк и кашель. Для гриппа же характерно резкое повышение температуры до 39-40 градусов, выраженная общая слабость, сильная головная боль, которая может усиливаться при движении, суставная и мышечная боль. При этом, как подчеркнула Ирина Погребатько, насморка в этом случае, как правило, не бывает, но на вторые стуки появляется сухой кашель, который сопровождается болью за грудной клеткой.