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Псковичка лишилась 39 тысяч рублей при покупке бытовой техники

В Пскове неизвестный злоумышленник под предлогом продажи бытовой техники в интернете завладел деньгами 59-летней горожанки. Псковичка лишилась 39 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Другая жительница Пскова заявила в полицию, что 13 декабря неизвестный взломал страницу ее знакомой в соцсети и от ее имени «одолжил» у женщины 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Великих Луках незнакомец, представившись работником банка, похитил у 26-летней горожанки более 37 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. 

В полиции рекомендуют псковичам не доверять неизвестным людям в телефонных беседах, если те пытаются заполучить данные об их банковских счетах, реквизиты банковских карт, просят перевести деньги под предлогом защиты счетов пользователей. 

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