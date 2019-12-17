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Председатель Избиркома Псковской области написал заявление об уходе

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов написал заявление о сложении полномочий. Как сообщил Псковскому агентству информации источник в Избиркоме, заявление написано 17 декабря с формулировкой «по собственному желанию».

Кроме того, из состава Избирательной комиссии выходит вице-губернатор Псковской области Николай Цветков.

Оба эти заявления будут рассмотрены на заседании Избиркома 19 декабря.

Вместо двух выбывающих членов комиссии будут назначены новые. Имена претендентов пока не названы.

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