Председатель Избиркома Псковской области написал заявление об уходе
Председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов написал заявление о сложении полномочий. Как сообщил Псковскому агентству информации источник в Избиркоме, заявление написано 17 декабря с формулировкой «по собственному желанию».
Кроме того, из состава Избирательной комиссии выходит вице-губернатор Псковской области Николай Цветков.
Оба эти заявления будут рассмотрены на заседании Избиркома 19 декабря.
Вместо двух выбывающих членов комиссии будут назначены новые. Имена претендентов пока не названы.