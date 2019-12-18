Туристы и псковичи могут побывать в Варлаамовской и Высокой башнях

12:17, 18 декабря 2019, ПАИ

У псковичей и туристов появилась возможность посетить Варлаамовскую и Высокую башни Псковского кремля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея.

С 20 декабря два новых объекта запускают в тестовом режиме. Пока башни можно будет посетить только с экскурсией и только по сеансам со вторника по воскресенье.

«Псковичей и гостей города ждет увлекательная прогулка по крепостной стене с заходом в два новых объекта: Варлаамовскую и Высокую башни, - обещают в музее. - Каждый посетитель откроет город заново: впервые увидит Псковский кремль из бойниц Высокой башни, сквозь стекло Варлаамовской башни откроется прекрасный вид на один из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО – собор Иоанна Предтечи».

Расписание сеансов: вторник-пятница в 12:00, 14:00, 16:00; суббота-воскресенье в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00.

Место сбора группы - у Варлаамовской башни. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (8112) 66-33-11. Билет для взрослых стоит 250 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров - 150 рублей.