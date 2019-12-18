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Культура

Владимир Рецептер встретился с пушкиногорцами

18 декабря в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» состоялась творческая встреча с Владимиром Рецептером — народным артистом России, лауреатом Госпремии РФ, исследователем творчества Пушкина, создателем и художественным руководителем Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге и театра «Пушкинская школа», основателем Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля в Пскове и в Пушкинских Горах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

Главной темой встречи стал выход нового издания — книги «А. С. Пушкин. Театр». Большой, насчитывающий без малого шестьсот страниц том объединил драматические, прозаические и поэтические произведения русского гения, в разные годы, инсценированные и, таким образом, вошедшие в «Театральное собрание сочинений Пушкина», которое задумал и последовательно создают петербургский режиссёр и его театр.

В конце сборника размещена статья «Совершенная перемена методы…» Вместо комментария», где Владимир Рецептер рассказывает о пушкинском видении драматического театра. Планируется, что основная часть тиража, когда он будет полностью готов, через региональные отделения Союза театральных деятелей будет передана в российские театры. Один экземпляр книги петербуржцы привезли в «Михайловское», коллектив которого всегда был в числе соратников Владимира Рецептера в деле его «сценических изучений» пушкинского наследия, а также — что немаловажно — и в числе первых зрителей и экспертов многих его спектаклей по произведениям русской классики.

Во время встречи с пушкиногорцами Владимир Рецептер прочёл новые стихи и рассказал о романе «Смерть Сенеки, или Пушкинский центр», недавно им написанном и опубликованном в журнале «Знамя» летом прошлого года.

В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» сейчас проходят гастроли театра «Пушкинская школа». Театр из северной столицы привёз в Святогорье восемь спектаклей, в том числе большую премьеру — «Укрощение строптивой» по комедии У. Шекспира. Именно этой работой «Пушкинская школа» открыла свои выступления в музее 14-го и завершит их 20 декабря.

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