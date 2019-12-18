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Общество

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности

18 декабря с 13:00 в Псковском филиале «Россети Северо-Запад» действует режим повышенной готовности. Меры приняты в связи с ухудшением на территории региона метеоусловий, которые могут угрожать штатной работе воздушных линий электропередачи. Согласно полученному прогнозу в период с 16:00 до 19:00 по Пскову и области ожидается усиление западного и северо-западного ветра с порывами до 24 метров в секунду.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад», в целях предупреждения аварийных ситуаций и своевременного устранения возможных технологических нарушений, энергетики проводят непрерывный мониторинг фактических метеоданных. Усилен контроль за состоянием электрических сетей.

В производственных отделениях электрических сетей приведены в готовность резервные источники энергоснабжения, мобильные подразделения, имеющие в своем распоряжении необходимые транспорт и оборудование для выполнения ремонтных работ.

Компания «Россети Северо-Запад» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи электросетевых объектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Для потребителей работает круглосуточная бесплатная телефонная линия 8-800-333-02-52.

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