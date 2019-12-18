Эксперт: «Мусорная» реформа в Псковской области проходит спокойно

16:33, 18 декабря 2019, ПАИ

«Мусорная» реформа в Псковской области проходит спокойно, заявил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, которая прошла 18 декабря.

Сергей Грахов уточнил, что есть претензии к региональному оператору по вывозу ТКО, перевозчикам и гражданам, но с самого начала реформа «проходит очень мягко». «У нас lite-версия, в других регионах, поверьте мне, все намного жестче», - подчеркнул председатель комитета по ЖКХ.

Он рассказал, что собираемость взносов на вывоз мусора в Псковской области составляет порядка 75%, что в целом «неплохо». «Мы плавно вышли на то, что это обычное предприятие в сфере ЖКХ. В оценке работы таких предприятий всегда есть недовольные и довольные», - уточнил Сергей Грахов.

Он напомнил, что в южной части области уже выбран участок для строительства экотехнопарка, сейчас специалисты прорабатывают параметры. В северной зоне был один участок, но от него отказались, ведутся поиски нового. Планируется, что в 2021 году первая очередь технопарков уже начнет работу.

Сергей Грахов подчеркнул, что в рамках реализации реформы сделано достаточно много, и этот процесс управляем. «Ситуация под контролем, и мы не собираемся останавливаться, надо еще очень много мусора превратить во вторсырье», - добавил спикер.