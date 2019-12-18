Советник президента РФ приедет в Псков на конференцию лингвистов

20:23, 18 декабря 2019, ПАИ

Президент ассоциации преподавателей русского языка и литературы Российского общества преподавателей русского языка и литературы, советник президента России Владимир Толстой прибудет в Псков 19 декабря и выступит на пленарном заседании II международной научно-практической конференции «Мир без границ: русский язык как иностранный в международном образовательном пространстве vol. 2.0». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Всего для участия в конференции зарегистрировались порядка 150 филологов и лингвистов из 17 российских городов и 12 стран мира – это представители федеральных университетов, зарубежных вузов и профильных организаций, занимающихся преподаванием, изучением и развитием русского языка за пределами России.

Кроме того, студенты ПсковГУ подготовили для гостей экскурсию по городу. Советника президента они проведут по историческим местам Пскова.

В 2019 году министерство образования и науки РФ повторно включило ПсковГУ в перечень организаций, уполномоченных на проведение государственного тестирования по русскому языку для иностранцев. Кроме тестирования, специалисты ПсковГУ активно сотрудничают с московскими и петербургскими коллегами: проводят совместные исследования, разрабатывают новые цифровые решения для РКИ.