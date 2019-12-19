ПАИ-live с экспертом Россельхознадзора (ПРЯМОЙ ЭФИР)
19 декабря в ходе прямого эфира в проекте ПАИ-live читателям Псковского агентства информации предложено узнать детали об организации провоза продуктов питания через государственную границу. Тема вызывает интерес в канун новогодних каникул.
На вопросы отвечает начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте по Псковской области Галина Леонова.
Обратиться к ней можно в чате проекта здесь >>>.