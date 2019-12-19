0
11:40
ПАИ-live с экспертом Россельхознадзора (ПРЯМОЙ ЭФИР)
10:51
Правила провоза через границу продуктов к новогоднему столу обсудим в ПАИ-live 19 декабря
10:15
Пятнадцатая большая пресс-конференция Владимира Путина начнётся в полдень
22:30
27 ёлочных базаров откроются в Пскове 25 декабря
22:00
Городские службы Пскова перешли на усиленный режим из-за сильного ветра
21:16
Схема движения автобусов изменится в Пскове 21 декабря
20:49
Движение транспорта ограничат в Пскове 21 декабря
Еще новости
Общество

ПАИ-live с экспертом Россельхознадзора (ПРЯМОЙ ЭФИР)

19 декабря в ходе прямого эфира в проекте ПАИ-live читателям Псковского агентства информации предложено узнать детали об организации провоза продуктов питания через государственную границу. Тема вызывает интерес в канун новогодних каникул.

На вопросы отвечает начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте по Псковской области Галина Леонова.

Обратиться к ней можно в чате проекта здесь >>>.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О чем вы бы спросили президента России?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Псковский доктор рассказал об опасностях самолечения при гриппе и ОРВИ Эксперт: Любое инфекционное заболевание нельзя переносить на ногах Эксперт: Ситуация по ОРВИ в Пскове стабильная Гостем ПАИ-live 16 декабря станет заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Состоялся ПАИ-live с Нинель Салагаевой На кадастрирование участков и строений в Псковской области потребуется три года Вице-губернатор Псковской области: «Титан-Полимер» более прозрачен, чем другие инвесторы Началась программа «Огонь, вода и трубы» с Сергеем Граховым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Заместитель губернатора Нинель Салагаева станет гостем ПАИ-live 5 декабря Начался прямой эфир с директором псковского филиала Tele2 (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Посмотреть все материалы сюжета >>>

ПАИ-live с экспертом Россельхознадзора (ПРЯМОЙ ЭФИР)
19 декабря 2019
ПАИ-live с экспертом Россельхознадзора (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Правила провоза через границу продуктов к новогоднему столу обсудим в ПАИ-live 19 декабря
19 декабря 2019
Правила провоза через границу продуктов к новогоднему столу обсудим в ПАИ-live 19 декабря
Пятнадцатая большая пресс-конференция Владимира Путина начнётся в полдень
19 декабря 2019
Пятнадцатая большая пресс-конференция Владимира Путина начнётся в полдень
27 ёлочных базаров откроются в Пскове 25 декабря
18 декабря 2019
27 ёлочных базаров откроются в Пскове 25 декабря
Городские службы Пскова перешли на усиленный режим из-за сильного ветра
18 декабря 2019
Городские службы Пскова перешли на усиленный режим из-за сильного ветра
Схема движения автобусов изменится в Пскове 21 декабря
18 декабря 2019
Схема движения автобусов изменится в Пскове 21 декабря
Движение транспорта ограничат в Пскове 21 декабря
18 декабря 2019
Движение транспорта ограничат в Пскове 21 декабря
98 новых случаев заражения ВИЧ выявлены в Псковской области
18 декабря 2019
98 новых случаев заражения ВИЧ выявлены в Псковской области

Идет загрузка...