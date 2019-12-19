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Николай Цветков: Пресс-конференции президента - хороший срез общественного мнения

Хорошим срезом общественного мнения назвал большие пресс-конференции президента РФ Владимира Путина вице-губернатор Псковской области Николай Цветков. Об этом он заявил в преддверии мероприятия 19 декабря в проектном офисе «Команда 2018», где региональное отделения Общероссийского народного фронта организовало прямую трансляцию встречи главы государства с журналистами.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Николай Цветков поблагодарил главу регионального исполкома Виктора Остренко за предоставленную возможность пообщаться всем желающим до и после пресс-конференции, обсудить её результаты и озвучить проблемные вопросы. Он отметил, что такие встречи Владимира Путина с представителями СМИ очень важны для органов государственной власти и местного самоуправления. Вице-губернатор подчеркнул, что вопросы президенту поступают от разных СМИ, и все они получают обратную связь от главы государства. «В рамках таких пресс-конференций Псковская область не обделена вниманием президента», - заметил Николай Цветков и выразил уверенность, что сегодняшнее мероприятие будет результативным. Он также напомнил, что в скором времени состоится горячая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Любая пресс-конференция - это и сигнал власти», - согласился Виктор Остренко.

Главный редактор псковской газеты «КурьерЪ» Олег Константинов, который был на самой первой пресс-конференции президента в 2001 году, добавил, что такие мероприятия помогают местным властям «встряхнуться».

Председатель Псковского регионального отделения общественной организации «Союз Женщин России» Наталья Никифорова рассказала, что также присутствовала на одной из пресс-конференции главы государства. Она подчеркнула, что президент отвечал на все вопросы. По ее мнению, такие мероприятия важны для страны и мирового сообщества. Также Наталья Никифорова обратила внимание на важность вопроса социального жилья. Она выразила надежду, что кто-то из журналистов задаст такой вопрос президенту на сегодняшней пресс-конференции.

В рамках интерактивной части встречи участники могли сформулировать вопросы, которые они хотели бы задать Владимиру Путину, а также насущные проблемы и достижения Псковской области.

Трансляции пресс-конференции также организованы в Пскове в библиотеке «Родник» и в Великих Луках.

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