0
16:21
550 млрд рублей выделят регионам дополнительно на первичное звено здравоохранения
15:00
В Пскове открылся фреш-маркет «Корзинка»
14:20
ФОТОФАКТ: Реставрационные работы идут в здании художественно-промышленной школы Фан-дер-Флита в Пскове
14:00
Около 10 тысяч псковичей прошли обследования в новом врачебно-физкультурном диспансере
13:48
Путин: Отказ от участия в праздновании Дня Победы в Москве будет ошибкой для стран СНГ
13:23
В Пскове организовали трансляцию пресс-конференции президента (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:03
Николай Цветков: Пресс-конференции президента - хороший срез общественного мнения
Еще новости
Общество

Отказаться от свиных колбас рекомендуют путешествующим через российскую границу в Латвию и Эстонию

Эксперты Россельхознадзора рекомендуют российскими путешественникам, планирующим поездки в Эстонию, Латвию и обратно, отказаться от продуктов из свинины. Это связано с введенным ограничением на перемещение данных продуктов животного происхождения из-за вспышки африканской чумы свиней.

Как рассказала в эфире ПАИ-live начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте по Псковской области Галина Леонова, для перевозки разрешаются продукты питания в герметичной заводской упаковке с маркировкой, подтверждающей страну-производителя, весом не более 5 кг на одного человека. «На территории Латвии и Эстонии фиксируются инфекционные заболевания и на данный момент не может быть ввезена продукция из свинины — колбасы, другие продукты переработки. Меры зеркальные, из России такая продукция тоже не может быть вывезена. Даже в заводской упаковке», - добавила она.

Галина Леонова посоветовала путешественникам быть внимательнее к выбираемым товарам. Не рекомендуется приобретать в качестве подарков близким к новогоднему столу продукты питания на фермерских рынках — у таких продуктов нет заводской упаковки и необходимых данных о производителей. Такие товары нельзя провозить через границу.

«В настоящее время провозимые с нарушением продукты животного происхождления не изымаются, а возвращаются на сопредельную территорию», - добавила собеседник Пскоского агентства информации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О чем вы бы спросили президента России?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
ПАИ-live с экспертом Россельхознадзора (ПРЯМОЙ ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Псковский доктор рассказал об опасностях самолечения при гриппе и ОРВИ Эксперт: Любое инфекционное заболевание нельзя переносить на ногах Эксперт: Ситуация по ОРВИ в Пскове стабильная Гостем ПАИ-live 16 декабря станет заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Состоялся ПАИ-live с Нинель Салагаевой На кадастрирование участков и строений в Псковской области потребуется три года Вице-губернатор Псковской области: «Титан-Полимер» более прозрачен, чем другие инвесторы Началась программа «Огонь, вода и трубы» с Сергеем Граховым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Заместитель губернатора Нинель Салагаева станет гостем ПАИ-live 5 декабря
Посмотреть все материалы сюжета >>>

550 млрд рублей выделят регионам дополнительно на первичное звено здравоохранения
19 декабря 2019
550 млрд рублей выделят регионам дополнительно на первичное звено здравоохранения
В Пскове открылся фреш-маркет «Корзинка»
19 декабря 2019
В Пскове открылся фреш-маркет «Корзинка»
ФОТОФАКТ: Реставрационные работы идут в здании художественно-промышленной школы Фан-дер-Флита в Пскове
19 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Реставрационные работы идут в здании художественно-промышленной школы Фан-дер-Флита в Пскове
Около 10 тысяч псковичей прошли обследования в новом врачебно-физкультурном диспансере
19 декабря 2019
Около 10 тысяч псковичей прошли обследования в новом врачебно-физкультурном диспансере
Путин: Отказ от участия в праздновании Дня Победы в Москве будет ошибкой для стран СНГ
19 декабря 2019
Путин: Отказ от участия в праздновании Дня Победы в Москве будет ошибкой для стран СНГ
В Пскове организовали трансляцию пресс-конференции президента (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 декабря 2019
В Пскове организовали трансляцию пресс-конференции президента (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Николай Цветков: Пресс-конференции президента - хороший срез общественного мнения
19 декабря 2019
Николай Цветков: Пресс-конференции президента - хороший срез общественного мнения
ПАИ-live с экспертом Россельхознадзора (ПРЯМОЙ ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
19 декабря 2019
ПАИ-live с экспертом Россельхознадзора (ПРЯМОЙ ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Идет загрузка...