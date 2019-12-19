Отказаться от свиных колбас рекомендуют путешествующим через российскую границу в Латвию и Эстонию

13:22, 19 декабря 2019, ПАИ

Эксперты Россельхознадзора рекомендуют российскими путешественникам, планирующим поездки в Эстонию, Латвию и обратно, отказаться от продуктов из свинины. Это связано с введенным ограничением на перемещение данных продуктов животного происхождения из-за вспышки африканской чумы свиней.

Как рассказала в эфире ПАИ-live начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте по Псковской области Галина Леонова, для перевозки разрешаются продукты питания в герметичной заводской упаковке с маркировкой, подтверждающей страну-производителя, весом не более 5 кг на одного человека. «На территории Латвии и Эстонии фиксируются инфекционные заболевания и на данный момент не может быть ввезена продукция из свинины — колбасы, другие продукты переработки. Меры зеркальные, из России такая продукция тоже не может быть вывезена. Даже в заводской упаковке», - добавила она.

Галина Леонова посоветовала путешественникам быть внимательнее к выбираемым товарам. Не рекомендуется приобретать в качестве подарков близким к новогоднему столу продукты питания на фермерских рынках — у таких продуктов нет заводской упаковки и необходимых данных о производителей. Такие товары нельзя провозить через границу.

«В настоящее время провозимые с нарушением продукты животного происхождления не изымаются, а возвращаются на сопредельную территорию», - добавила собеседник Пскоского агентства информации.