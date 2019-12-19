Президент РФ: Большинство задач по нацпроектам на 2019 год выполнено

13:40, 19 декабря 2019, ПАИ

Большинство задач, предусмотренных национальными проектами на 2019 год, выполнено. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, выполнены 26 из 38 целей, в том числе в сфере расселения аварийного жилья. «Здесь мы не просто выполнили задачу, а превысили плановые показатели в три раза», - подчеркнул Владимир Путин.

Он напомнил, что для глав регионов введена персональная ответственность в части реализации нацпроектов, при необходимости она может быть усилена и детализирована. «В целом ситуация нормальная, под контролем», - констатировал президент. При этом, по его словам, нужно постоянно смотреть, что происходит в реальной жизни, вносить корректировки.