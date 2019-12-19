Путин: Отказ от участия в праздновании Дня Победы в Москве будет ошибкой для стран СНГ

13:48, 19 декабря 2019, ПАИ

Отказ от участия в праздновании 75-летия Победы в Москве будет большой ошибкой для лидеров стран СНГ, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, журналист ТРК «Мир» напомнила, что на саммите в Душанбе Владимир Путин предложили лидерам стран СНГ прибыть на празднование 75-летия Победы, так как это праздник, который касается жителей всех этих стран. «Не жалеете ли вы, что кто-то не приедет?» - поинтересовалась журналист.

«Если кто-то не приедет в силу сегодняшних особенностей наших отношений, это будет большая ошибка для них. Это будет означать, что они не проявляют должного отношения к тем людям, которые сражались за них, отдали свои жизни за независимость их родины», - отметил Владимир Путин. Он напомнил, что речь шла именно о сохранении этноса.

Владимир Путин подчеркнул, что присутствие на параде Победы в Москве потомков тех, кто сохранил народ, - это символический важный жест. «Это важный праздник, и мы будем рады видеть всех, кто решит приехать», - заключил президент РФ.