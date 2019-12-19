0
13:48
Путин: Отказ от участия в праздновании Дня Победы в Москве будет ошибкой для стран СНГ
13:23
В Пскове организовали трансляцию пресс-конференции президента (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:03
Николай Цветков: Пресс-конференции президента - хороший срез общественного мнения
10:15
Пятнадцатая большая пресс-конференция Владимира Путина начнётся в полдень
17:18
Четыре фракции Псковского облсобрания обсудили с вице-губернаторами проект бюджета
16:02
Председатель Избиркома Псковской области написал заявление об уходе
13:33
Александр Котов предложил поменять способ расчёта дотации для регионов
Еще новости
Политика

Путин: Отказ от участия в праздновании Дня Победы в Москве будет ошибкой для стран СНГ

Отказ от участия в праздновании 75-летия Победы в Москве будет большой ошибкой для лидеров стран СНГ, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, журналист ТРК «Мир» напомнила, что на саммите в Душанбе Владимир Путин предложили лидерам стран СНГ прибыть на празднование 75-летия Победы, так как это праздник, который касается жителей всех этих стран. «Не жалеете ли вы, что кто-то не приедет?» - поинтересовалась журналист.

«Если кто-то не приедет в силу сегодняшних особенностей наших отношений, это будет большая ошибка для них. Это будет означать, что они не проявляют должного отношения к тем людям, которые сражались за них, отдали свои жизни за независимость их родины», - отметил Владимир Путин. Он напомнил, что речь шла именно о сохранении этноса.

Владимир Путин подчеркнул, что присутствие на параде Победы в Москве потомков тех, кто сохранил народ, - это символический важный жест. «Это важный праздник, и мы будем рады видеть всех, кто решит приехать», - заключил президент РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О чем вы бы спросили президента России?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
20 млн рублей требуется на кадастровые работы по постановке на учет воинских захоронений в Псковской области Владимир Путин: 75-летие Победы должно пройти на самом высоком уровне «Узнать правду о гибели радистки»: Псковичи приносят в архив письма и личные документы участников войны Объявлен конкурс на разработку эмблемы Псковского района с логотипом к 75-летию Победы Сборник документов о преступлениях нацистов и их союзников против мирного населения создадут в Псковской области к ноябрю 2020 года Михаил Ведерников поделился впечатлениями от знакомства с рассекреченными псковскими документами Псковский губернатор о проекте «Без срока давности»: Его задача — защитить историческую правду Информацию из рассекреченных архивов о погибших в годы войны систематизируют в Псковской области Михаил Ведерников: 75-летие Победы – сакральная дата, за которой стоит невероятный подвиг Объявлен конкурс проектов памятного знака «Зарождение Знамени Победы» для Идрицы
Посмотреть все материалы сюжета >>>
  • Сюжет
  • Большая пресс-конференция Путина - 2019
550 млрд рублей выделят регионам дополнительно на первичное звено здравоохранения Владимир Путин призвал избавиться от серых схем в сфере переработки мусора Владимир Путин: Новой пенсионной реформы не будет Антиалкогольная кампания не должна вестись полицейскими методами, уверен Путин В Псковской области ОНФ подведет итоги пресс-конференции президента Президент России: Мы не боимся инфляции Президент РФ: Большинство задач по нацпроектам на 2019 год выполнено В Пскове организовали трансляцию пресс-конференции президента (ФОТОРЕПОРТАЖ) Николай Цветков: Пресс-конференции президента - хороший срез общественного мнения Я б спросил у Путина: Псковичей интересуют вопросы о зарплатах и пенсиях
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Путин: Отказ от участия в праздновании Дня Победы в Москве будет ошибкой для стран СНГ
19 декабря 2019
Путин: Отказ от участия в праздновании Дня Победы в Москве будет ошибкой для стран СНГ
В Пскове организовали трансляцию пресс-конференции президента (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 декабря 2019
В Пскове организовали трансляцию пресс-конференции президента (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Николай Цветков: Пресс-конференции президента - хороший срез общественного мнения
19 декабря 2019
Николай Цветков: Пресс-конференции президента - хороший срез общественного мнения
Пятнадцатая большая пресс-конференция Владимира Путина начнётся в полдень
19 декабря 2019
Пятнадцатая большая пресс-конференция Владимира Путина начнётся в полдень
Четыре фракции Псковского облсобрания обсудили с вице-губернаторами проект бюджета
18 декабря 2019
Четыре фракции Псковского облсобрания обсудили с вице-губернаторами проект бюджета
Председатель Избиркома Псковской области написал заявление об уходе
17 декабря 2019
Председатель Избиркома Псковской области написал заявление об уходе 2
Александр Котов предложил поменять способ расчёта дотации для регионов
16 декабря 2019
Александр Котов предложил поменять способ расчёта дотации для регионов
Андрей Сукманов покидает пост руководителя отдела потребительского рынка и услуг в Пскове
13 декабря 2019
Андрей Сукманов покидает пост руководителя отдела потребительского рынка и услуг в Пскове 1

Идет загрузка...