В Псковской области ОНФ подведет итоги пресс-конференции президента

14:16, 19 декабря 2019, ПАИ

Региональное отделение Общероссийского народного фронта проанализирует итоги пресс-конференции президента РФ Владимира Путина с точки зрения актуальности для Псковской области. Об этом сообщил глава регионального исполкома ОНФ, вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко на встрече 19 декабря в проектном офисе «Команда 2018», где организована прямая трансляция общения главы государства с журналистами.

Приветствуя собравшихся, Виктор Остренко поблагодарил всех, кто откликнулся на приглашение ОНФ. Он рассказал, что сотрудники организации занимаются вопросами, которые не требуют вмешательства президента и могут быть решены на местах. «Некоторые вопросы может решить сам гражданин, просто ему нужно в чем-то помочь», - пояснил глава исполкома. Он выразил благодарность органам исполнительной власти региона, которые оперативно подключаются к решению вопросов, и добавил, что все озвученные на сегодняшней пресс-конференции вопросы эксперты оценят с точки зрения актуальности для Псковской области.

Также слово взял заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин. Он напомнил, что на встречу с главой государства зарегистрировалось рекордное количество журналистов, в том числе иностранных. Юрий Сорокин подчеркнул, что все представители СМИ всегда получают ответы от президента. Также он отметил важность работы с органами исполнительной власти по окончанию конференций. По его словам, обычно все заканчивается благополучно и «без разбора полетов», есть много таких примеров. «Думаю, что и сегодняшняя пресс-конференция будет эффективной и успешной», - добавил вице-спикер ПОС.