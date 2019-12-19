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Общество

Валерий Кузьмин: Президент разбирается во всех вопросах, которые ему задают

«Мы видим, что президент разбирается во всех вопросах, которые ему задают», - прокомментировал председатель регионального отделения Российского исторического общества Валерий Кузьмин пресс-конференцию Владимира Путина, которая состоялась 19 декабря. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации из проектного офиса «Команда 2018», где была организована прямая трансляция. В мероприятии приняли участие представители органов власти, депутаты, общественники, молодежь Пскова.

«Мы не видим никакой ни к кому агрессии. Мы видим взвешенную позицию», - отметил Валерий Кузьмин. Он констатировал, что у главы государства не было никакого наушника, где ему срочно озвучивали бы какие-либо цифры. «Он владеет всей фактурой и данными. Мне, как историку и человеку, который имеет отношение к архивам, понравилось, что он говорил о важности архивных документов, призывает коллег их читать», - добавил Валерий Кузьмин. Он заверил, что услышал на встрече Владимира Путина с журналистами массу интересных вещей.

«Когда разговариваешь с людьми вне политической системы, они говорят, что все наши беды от того, что Путин не знает: «знал бы Путин, этого бы не было, и нас местах чиновники вели бы себя по-другому». А тут мы убеждаемся, что он в курсе практически всех проблем», - заметила представитель регионального отделения «Женщин России» Ирина Большакова. Она констатировала, что президент готов ответить на любой вопрос, даже самый неожиданный.

«Где-то он, конечно, уходит от ответа», - согласилась Ирина Большакова. Однако, по ее мнению, «журналисты, судя по вопросам, живут как будто не в нашей стране». Ирина Большакова считает, что в России есть более значимые проблемы, чем те, которые были озвучены.  

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