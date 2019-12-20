В Псковской области водитель погиб при столкновении автомобиля с упавшим деревом

10:15, 20 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области погиб житель Струг Красных — его автомобиль врезался в упавшее на дорогу дерево. Все произошло на третьем километре автодороги Цапелька — Струги Красные — Плюсса (Стругокрасненский район) 19 декабря в 8.15, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За рулем автомашины «Лада Приора» находился 74-летний мужчина. На участке дороги оказалась упавшая после сильного ветра ель. Водитель не справился с управлением и врезался в лежащее дерево.

В ведомстве отметили, что мужчина получил серьезные травмы и скончался до прибытия медиков.