Фонд защиты прав обманутых дольщиков может появиться в Псковской области

23:13, 20 декабря 2019, ПАИ

На предстоящей сессии Псковского областного Собрания депутатский корпус рассмотрит проект закона «О фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства Псковской области», который разработала администрация области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Проект закона подготовлен в соответствии с нормами федерального законодательства – в этом году субъекты РФ получили правовую возможность создавать фонды в форме унитарных некоммерческих организаций, специализирующихся на достройке незавершённых объектов в случае банкротства застройщика.

Внесённым в облсобрание законопроектом предусматривается право администрации области от имени Псковской области создать унитарную некоммерческую организацию в организационно-правовой форме фонда в целях урегулирования обязательств признанных банкротами застройщиков перед участниками долевого строительства.

Законопроект будет предварительно рассмотрен комитетом по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.

«Лично я буду голосовать в поддержку этого проекта закона, и думаю, что коллеги-депутаты также его поддержат. Насколько мне известно, на территории нашей области есть два проблемных объекта – в масштабах страны и в сравнении с другими субъектами РФ, ситуация с незавершённым строительством в нашем регионе не такая острая, но мы обязательно должны предусмотреть механизмы защиты прав участников долевого строительства. Я ознакомился с практикой правового регулирования создания и деятельности подобных фондов – во многих регионах уже действуют аналогичные законы», - отметил председатель парламентского комитета Андрей Козлов.

В документе уточняется, что имущество фонда формируется за счёт имущественного взноса области, добровольных имущественных взносов, а также за счёт денежных средств, предоставляемых федеральным «Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства». В силу положений федерального законодательства фонду будут передаваться имущество и обязательства застройщиков, признанных банкротами, для завершения строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется с привлечением средств участников долевого строительства.

Необходимость создания регионального фонда защиты прав обманутых дольщиков возникает при наличии на территории области проблемных объектов.

На государственном уровне «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» создан правительством РФ в октябре 2017 года с целью урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками.