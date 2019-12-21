Грузовик врезался в пять автомобилей в Ленинградской области, два человека погибли

11:58, 21 декабря 2019, ПАИ

21 декабря в Ленинградской области на 142-м километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе грузовик столкнулся с пятью автомобилями, два человека погибли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

По информации МЧС, во время ДТП пять легковых автомобилей стояли на неисправном светофоре. После столкновения все машины загорелись. Согласно данным экстренных служб, в крупной аварии пострадали еще четверо человек.

Сейчас огонь уже ликвидирован, трасса перекрыта.