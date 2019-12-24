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Общество

Руководитель офиса Команды 2018 станет гостем ПАИ-live

24 декабря в 14:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет советник губернатора, руководитель проектного офиса «Команда 2018» Дарья Яковлева.

Начинавшийся в период предвыборной кампании Михаила Ведерникова проект #команда2018 менее чем за год стал заметным явлением в общественной жизни региона, точкой притяжения молодых и активных жителей области. Проектный офис на Октябрьском проспекте сейчас — это площадка для проведения обучающих семинаров, лекций, тренингов, которые посещают около 500 человек каждый месяц. Обратиться со своей идеей социально значимого мероприятия в «Команду 2018» может любой желающий, в проектном офисе окажут организационную, экспертную, техническую поддержку в режиме 24/7.

В прямом эфире Дарья Яковлева подведет итоги работы проектного офиса, расскажет о наиболее заметных проектах «Команды 2018», перспективах работы аналогичных площадок в районных центрах Псковской области.

Вопросы Дарье Яковлевой можно оставит на странице ПАИ-live.

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