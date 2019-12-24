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Экономика

1,3 млрд рублей направят на ремонт мостов в Псковской области в 2020 году

В 2020 году на ремонт основных мостов в Псковской области направят до 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на 38-й сессии Псковского областного Собрания 24 декабря, где выступил с бюджетным посланием, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Рассчитываем в первой половине 2020 года получить дополнительные 620 млн рублей финансирования, которые будут направлены в дорожный фонд», - уточнил глава региона.

Он добавил, что по соглашению с руководителем Росавтодора Андреем Александровичем Костюком Псковская область получит почти 500 млн рублей на реконструкцию улицы Кузбасской дивизии в Пскове.

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