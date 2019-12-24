Начался ПАИ-live с руководителем офиса Команды 2018

13:55, 24 декабря 2019, ПАИ

Началась видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации, гость прямого эфира проекта ПАИ-live - советник губернатора, руководитель проектного офиса «Команда 2018» Дарья Яковлева.

Проектный офис "Команды 2018" - это площадка для проведения обучающих семинаров, лекций, тренингов, которые посещают около 500 человек каждый месяц. Обратиться со своей идеей социально значимого мероприятия в «Команду 2018» может любой желающий, в проектном офисе окажут организационную, экспертную, техническую поддержку в режиме 24/7.

В прямом эфире Дарья Яковлева подведет итоги работы проектного офиса, расскажет о наиболее заметных проектах «Команды 2018», перспективах работы аналогичных площадок в районных центрах Псковской области.

Вопросы Дарье Яковлевой можно оставит на странице ПАИ-live.