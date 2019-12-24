0
17:00
Началась прямая линия с губернатором Михаилом Ведерниковым
16:29
Энергетики оперативно восстановили электроснабжение центра Пскова
15:27
Итоги работы «Команды 2018»: ПАИ-live с Дарьей Яковлевой
14:52
Александр Котов: Бюджет Псковской области 2020 года позволит решить многие вопросы и проблемы
13:55
Начался ПАИ-live с руководителем офиса Команды 2018
13:45
Фонд защиты прав обманутых дольщиков появится в Псковской области
12:05
Более 80 млн рублей предусмотрено на восстановление перенесших инфаркты жителей Псковской области
Еще новости
Общество

Начался ПАИ-live с руководителем офиса Команды 2018

Началась видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации, гость прямого эфира проекта ПАИ-live - советник губернатора, руководитель проектного офиса «Команда 2018» Дарья Яковлева.

Проектный офис "Команды 2018" - это площадка для проведения обучающих семинаров, лекций, тренингов, которые посещают около 500 человек каждый месяц. Обратиться со своей идеей социально значимого мероприятия в «Команду 2018» может любой желающий, в проектном офисе окажут организационную, экспертную, техническую поддержку в режиме 24/7.

В прямом эфире Дарья Яковлева подведет итоги работы проектного офиса, расскажет о наиболее заметных проектах «Команды 2018», перспективах работы аналогичных площадок в районных центрах Псковской области.

Вопросы Дарье Яковлевой можно оставит на странице ПАИ-live.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Итоги работы «Команды 2018»: ПАИ-live с Дарьей Яковлевой Эксперт: «Команда 2018» стала хорошей площадкой для желающих проявить себя Дарья Яковлева: Одна из ошибок псковских грантополучателей — ожидание быстрого результата «Команда 2018» не планирует менять название и в 2020 году Руководитель офиса Команды 2018 станет гостем ПАИ-live Исполнение желаний псковичей ПАИ покажет в прямом эфире Отказаться от свиных колбас рекомендуют путешествующим через российскую границу в Латвию и Эстонию ПАИ-live с экспертом Россельхознадзора (ПРЯМОЙ ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Псковский доктор рассказал об опасностях самолечения при гриппе и ОРВИ Эксперт: Любое инфекционное заболевание нельзя переносить на ногах
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Началась прямая линия с губернатором Михаилом Ведерниковым
24 декабря 2019
Началась прямая линия с губернатором Михаилом Ведерниковым
Энергетики оперативно восстановили электроснабжение центра Пскова
24 декабря 2019
Энергетики оперативно восстановили электроснабжение центра Пскова
Итоги работы «Команды 2018»: ПАИ-live с Дарьей Яковлевой
24 декабря 2019
Итоги работы «Команды 2018»: ПАИ-live с Дарьей Яковлевой
Александр Котов: Бюджет Псковской области 2020 года позволит решить многие вопросы и проблемы
24 декабря 2019
Александр Котов: Бюджет Псковской области 2020 года позволит решить многие вопросы и проблемы
Начался ПАИ-live с руководителем офиса Команды 2018
24 декабря 2019
Начался ПАИ-live с руководителем офиса Команды 2018
Фонд защиты прав обманутых дольщиков появится в Псковской области
24 декабря 2019
Фонд защиты прав обманутых дольщиков появится в Псковской области
Более 80 млн рублей предусмотрено на восстановление перенесших инфаркты жителей Псковской области
24 декабря 2019
Более 80 млн рублей предусмотрено на восстановление перенесших инфаркты жителей Псковской области
Псковские власти планируют запустить авиарейсы в Калининград, Симферополь и Анапу
24 декабря 2019
Псковские власти планируют запустить авиарейсы в Калининград, Симферополь и Анапу

Идет загрузка...