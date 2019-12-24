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Общество

«Команда 2018» не планирует менять название и в 2020 году

Проектный офис «Команда 2018» не изменит свое название. Об этом 24 декабря в прямом эфире проекта ПАИ-live заявила советник губернатора, руководитель проектного офиса «Команда 2018» Дарья Яковлева.

«Этот вопрос был актуальный еще в 2019 году. Нет, мы не будем менять название «Команда 2018», бренд еще не вырос», - сказала она и добавила, что команда отталкивается от года старта, года принятия национальных проектов.

«Команда 2018» - это поддержка гражданских инициатив, когда вы хотите самореализоваться в регионе и выйти за пределы региона. Мы помогаем сделать это эффективно, более экономично,с максимальным результатом»,- добавила Дарья Яковлева.

При этом она уточнила, что при реализации проектов не всегда нужны большие средства, а «Команда» помогает скооперировать все ресурсы, это помогает делать все быстрее, качественнее.

«В целом бренд «Команды» стал общественным достоянием региона», - дала она оценку работе команде проекта.

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