«Команда 2018» не планирует менять название и в 2020 году

14:08, 24 декабря 2019, ПАИ

Проектный офис «Команда 2018» не изменит свое название. Об этом 24 декабря в прямом эфире проекта ПАИ-live заявила советник губернатора, руководитель проектного офиса «Команда 2018» Дарья Яковлева.

«Этот вопрос был актуальный еще в 2019 году. Нет, мы не будем менять название «Команда 2018», бренд еще не вырос», - сказала она и добавила, что команда отталкивается от года старта, года принятия национальных проектов.

«Команда 2018» - это поддержка гражданских инициатив, когда вы хотите самореализоваться в регионе и выйти за пределы региона. Мы помогаем сделать это эффективно, более экономично,с максимальным результатом»,- добавила Дарья Яковлева.

При этом она уточнила, что при реализации проектов не всегда нужны большие средства, а «Команда» помогает скооперировать все ресурсы, это помогает делать все быстрее, качественнее.

«В целом бренд «Команды» стал общественным достоянием региона», - дала она оценку работе команде проекта.