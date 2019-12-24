Дарья Яковлева: Одна из ошибок псковских грантополучателей — ожидание быстрого результата

14:34, 24 декабря 2019, ПАИ

24 декабря гостем прямого эфира в рамках проекта ПАИ-live стала советник губернатора, руководитель проектного офиса «Команда 2018» Дарья Яковлева. Одной из обсуждаемых тем было получение грантов. На данный момент в офисе «Команды 2018» оказывается теоретическая и практическая помощь авторам проектов.

По словам Дарьи Яковлевой, сам офис стал своего рода «домом некоммерческих организаций» Псковской области. Здесь собираются волонтеры, проводят мероприятия, продумывают новые проекты. Здесь же идет работа по разъяснению правил подачи заявок на получение различных грантов.

«Наша задача - объяснить технологию заполнения грантов», - пояснила она. Это и заявки, и сопровождение грантов при реализации.

Дарья Яковлева назвала также ряд причин, которые останавливают псковичей от написания заявок на гранты.

«Все хотят быстрого результата, и иногда наступает быстрое разочарование потому что быстрого результата нет. Нам приходится по несколько раз участвовать в грантах, исправлять ошибки. Еще одна причина - боязнь ошибиться. Многие НКО не участвуют в конкурсе, чтобы не ошибиться. Мы как раз наоборот просим их участвовать, помогаем, и даже если ошибаются, потом исправляем и выигрываем», - отметила собеседник.

По ее словам, члены «Команда 2018» сегодня занимаются формированием грантовой культуры в регионе. Она особо отметила, что сверхзадача всех проектов, и это доводится до НКО, - решать социальные проблемы, а не зарабатывать деньги.