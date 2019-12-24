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Николай Цветков покидает должность заместителя губернатора Псковской области

Должность заместителя губернатора Псковской области покидает Николай Цветков. Об этом Псковскому агентству информации стало известно от информированного источника в аппарате администрации региона.

В должности заместителя губернатора Николай Цветков курировал вопросы внутренней политики. О новом месте работы Цветкова не сообщается.

На посту заместителя главы региона Николай Цветков проработал чуть более двух лет — с ноября 2017 года. Николай Цветков родился в Пскове в 9 сентября 1970 года. В администрации Псковской области он работал с 2000 года, в частности, занимал должность председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению, комитета по местному самоуправлению. С 2009 года являлся членом избирательной комиссии Псковской области, затем возглавил облизбирком и был его председателем до ноября 2017 года.

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