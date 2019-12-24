Итоги работы «Команды 2018»: ПАИ-live с Дарьей Яковлевой

15:27, 24 декабря 2019, ПАИ

24 декабря гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала советник губернатора Псковской области, руководитель проектного офиса «Команда 2018» Дарья Яковлева. Созданный накануне губернаторских выборов проект давно вышел за рамки предвыборного периода и сейчас является важнейшим инструментом по поддержке гражданских инициатив. Обратиться со своей идеей социально значимого проекта в «Команду 2018» может любой желающий, в проектном офисе окажут организационную, экспертную, техническую поддержку в режиме 24/7.

Накануне Нового года Дарья Яковлева подвела итоги работы проекта, назвала самые заметные инициативы, рассказала о трудностях по продвижению «Команды 2018» в районах Псковской области.