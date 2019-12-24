0
15:27
Итоги работы «Команды 2018»: ПАИ-live с Дарьей Яковлевой
14:52
Александр Котов: Бюджет Псковской области 2020 года позволит решить многие вопросы и проблемы
13:55
Начался ПАИ-live с руководителем офиса Команды 2018
13:45
Фонд защиты прав обманутых дольщиков появится в Псковской области
12:05
Более 80 млн рублей предусмотрено на восстановление перенесших инфаркты жителей Псковской области
12:04
Псковские власти планируют запустить авиарейсы в Калининград, Симферополь и Анапу
12:01
Михаил Ведерников: Бюджет на 2020 год максимально социально ориентирован
Еще новости
Общество

Итоги работы «Команды 2018»: ПАИ-live с Дарьей Яковлевой

24 декабря гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала советник губернатора Псковской области, руководитель проектного офиса «Команда 2018» Дарья Яковлева. Созданный накануне губернаторских выборов проект давно вышел за рамки предвыборного периода и сейчас является важнейшим инструментом по поддержке гражданских инициатив. Обратиться со своей идеей социально значимого проекта в «Команду 2018» может любой желающий, в проектном офисе окажут организационную, экспертную, техническую поддержку в режиме 24/7.

Накануне Нового года Дарья Яковлева подвела итоги работы проекта, назвала самые заметные инициативы, рассказала о трудностях по продвижению «Команды 2018» в районах Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Эксперт: «Команда 2018» стала хорошей площадкой для желающих проявить себя Дарья Яковлева: Одна из ошибок псковских грантополучателей — ожидание быстрого результата «Команда 2018» не планирует менять название и в 2020 году Начался ПАИ-live с руководителем офиса Команды 2018 Руководитель офиса Команды 2018 станет гостем ПАИ-live Исполнение желаний псковичей ПАИ покажет в прямом эфире Отказаться от свиных колбас рекомендуют путешествующим через российскую границу в Латвию и Эстонию ПАИ-live с экспертом Россельхознадзора (ПРЯМОЙ ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Псковский доктор рассказал об опасностях самолечения при гриппе и ОРВИ Эксперт: Любое инфекционное заболевание нельзя переносить на ногах
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Итоги работы «Команды 2018»: ПАИ-live с Дарьей Яковлевой
24 декабря 2019
Итоги работы «Команды 2018»: ПАИ-live с Дарьей Яковлевой
Александр Котов: Бюджет Псковской области 2020 года позволит решить многие вопросы и проблемы
24 декабря 2019
Александр Котов: Бюджет Псковской области 2020 года позволит решить многие вопросы и проблемы
Начался ПАИ-live с руководителем офиса Команды 2018
24 декабря 2019
Начался ПАИ-live с руководителем офиса Команды 2018
Фонд защиты прав обманутых дольщиков появится в Псковской области
24 декабря 2019
Фонд защиты прав обманутых дольщиков появится в Псковской области
Более 80 млн рублей предусмотрено на восстановление перенесших инфаркты жителей Псковской области
24 декабря 2019
Более 80 млн рублей предусмотрено на восстановление перенесших инфаркты жителей Псковской области
Псковские власти планируют запустить авиарейсы в Калининград, Симферополь и Анапу
24 декабря 2019
Псковские власти планируют запустить авиарейсы в Калининград, Симферополь и Анапу
Михаил Ведерников: Бюджет на 2020 год максимально социально ориентирован
24 декабря 2019
Михаил Ведерников: Бюджет на 2020 год максимально социально ориентирован
Михаил Ведерников: Нам удалось совершить «псковский рывок»
24 декабря 2019
Михаил Ведерников: Нам удалось совершить «псковский рывок»

Идет загрузка...