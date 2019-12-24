Пскович победил на всероссийском конкурсе «Моя семейная реликвия»

23:01, 24 декабря 2019, ПАИ

Студент второго курса исторического факультета Псковского государственного университета Степан Михайлов стал победителем VII всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия» в номинации «Литература». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Конкурс проходил летом этого года в Москве в рамках всероссийского форума «Крепка семья – сильна Россия». В конкурсе поучаствовали более 2 тысяч 300 человек из 54 регионов России. В финал прошли около 220 человек и лишь 25 из них были удостоены звания победителя.

Профессиональное жюри конкурса единогласно отметило работу студента ПсковГУ и вручило ему диплом победителя, а также памятную статуэтку. «Удивило количество работ, которое было подано на конкурс. Точно сказать не могу, но больше двух тысяч», - сообщил Степан Михайлов. По его словам, он участвовал в конкурсе для того, чтобы донести до людей, что нужно знать свою родословную и гордиться предками.