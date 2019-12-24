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Общество

Пскович победил на всероссийском конкурсе «Моя семейная реликвия»

Фото предоставлено доцентом кафедры отечественной истории ПсковГУ Людмилой Алиевой.

Студент второго курса исторического факультета Псковского государственного университета Степан Михайлов стал победителем VII всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия» в номинации «Литература». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Конкурс проходил летом этого года в Москве в рамках всероссийского форума «Крепка семья – сильна Россия». В конкурсе поучаствовали более 2 тысяч 300 человек из 54 регионов России. В финал прошли около 220 человек и лишь 25 из них были удостоены звания победителя.

Фото предоставлено доцентом кафедры отечественной истории ПсковГУ Людмилой Алиевой.

Профессиональное жюри конкурса единогласно отметило работу студента ПсковГУ и вручило ему диплом победителя, а также памятную статуэтку. «Удивило количество работ, которое было подано на конкурс. Точно сказать не могу, но больше двух тысяч», - сообщил Степан Михайлов. По его словам, он участвовал в конкурсе для того, чтобы донести до людей, что нужно знать свою родословную и гордиться предками.

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