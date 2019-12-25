Госдума выступила с предложением ввести «новогодний капитал» для одиноких пенсионеров
В России предложено ввести дополнительные выплаты для одиноких пенсионеров, сообщает РБК. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от ЛДПР Борис Чернышов высказался с идеей поддержать одиноких пенсионеров дополнительными мерами. Свое предложение он направил министру труда Максиму Топилину.
Согласно предложению депутата, «новогодний капитал» позволит пожилым одиноким россиянам купить все необходимое для праздника, в частности, продукты. Государство дает возможность пенсионерам провести Новый год так, как им захочется.
При этом размер «новогоднего капитала» не озвучивался. Борис Чернышов уверен, что размер оплаты должен быть привязан к средней пенсии в регионе.