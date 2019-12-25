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Общество

Псковский банкир ушел с работы для открытия своего бизнеса

Как люди приходят в бизнес? Откуда берут идеи для своих проектов? И из чего делают деньги? Реальные истории псковских предпринимателей говорят о том, что деньги можно делать даже из воздуха. Точнее — из ароматизированного воздуха.

Именно такое малоизвестное на российском рынке направление как аромамаркетинг решил развивать в Пскове Антон Москвитин. Ради своего бизнес-проекта пскович не только не пожалел семейных сбережений, но и ушел с высокооплачиваемой работы в банковской сфере.

«Как мне сказал один предприниматель: «Плох тот оптовик, который рано или поздно не хочет стать производителем». Я, наверное, тот банкир, который насмотревшись за эти годы на огромное количество бизнесов, проникся этой идеей и понял, что определенный путь наемного работника я прошел и хочется чего-то своего, за что ты сам будешь лично в ответе. Захотелось свободы в принятии решений», - говорит Антон Москвитин.

Уйти в океан

За восемь лет работы в банке он сумел построить карьеру: от кредитного специалиста до заместителя директора по развитию крупного корпоративного бизнеса. Но где-то с 2016 года параллельно с банковской деятельностью стал заниматься бизнесом:

«Приобрел франшизу, появился сайт, соцсети. Но основным занятием была все-таки банковская деятельность. Когда пошли интересные сделки и накопилась определенная база клиентов, появилось понимание того, что пока есть силы, эмоции, молодость, нужно что-то пробовать еще».

Поэтому совместно с семьей было принято решение сконцентрироваться на бизнесе. Антон уволился из банка и стал искать свою нишу:

«Хотел уйти, как сейчас модно говорить, в «голубой океан» — предоставлять услугу, которой на рынке нет совсем. И как раз ароматизация отвечала этим параметрам. Это достаточно интересный бизнес. Аромамаркетинг, нейромаркетинг, сенситивный маркетинг — это все названия одного направления, которое пришло из Штатов, потом из Европы. В нулевые годы по этому направлению начали работать Москва и Питер и уже в регионы это пошло после 2010 года. Это профессиональная ароматизация помещений с помощью профессионального оборудования, с помощью профессиональных ароматов, которые производятся в парфюмерных домах Chanel, Kenzo, Dior для того, чтобы создать в торговом, офисном или любом другом помещении необходимую атмосферу для побуждения клиента задержаться», - говорит он.

По словам предпринимателя, аромамаркетинг — это вид рекламы, которая воздействует непосредственно на подсознание человека: когда мы слышим какой-то аромат, автоматически мозг «вытаскивает» воспоминания. Ароматизация нужна, чтобы у клиента была ассоциация аромата с брендом.

«Идея была продвинуть эту услугу в нашем приграничном регионе. Сейчас высококонкурентное время, практически у всех одинаковая раскладка товаров, может быть и одинаковая музыка, примерно у всех есть стандарты качества, все начинают работать с внешним видом сотрудников. И как раз аромамаркетинг позволяет воздействовать на клиента внутри помещения, отличая от прямых конкурентов», – уверяет предприниматель.

В одном направлении

На открытие бизнеса ушли все сбережения семьи: в проект вложили 50% собственных накоплений, 25% составили кредитные средства и 25% - займы от родственников:

«Супруга меня очень поддержала, потому что эти деньги можно было потратить на отпуск, хорошую машину, ремонты. Но мы смотрели в одном направлении и решили, что надо попробовать».

Активным продвижением проекта Антон не занимался, тем не менее, услуга сразу стала востребована. Говоря о первых клиентах, предприниматель отмечает, что все они - новаторы, для которых нет рамок:

«Наши первые клиенты — это люди, которые хотят пользоваться чем-то новым и выделиться среди прямых конкурентов. Это собственники, которые понимают, что сейчас такое время, когда для того, чтобы оставаться на месте — надо бежать со всех ног. И они не боятся вносить новации в свой бизнес».

С новыми контактами помог Автономная некоммерческая организация «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (Микрокредитная организация) – Центр «Мой бизнес». По приглашению организации компания «Третье чувство» работала на различных мероприятиях, например, на «ПсковЭкспо».

«Получили помощь и в обучении. В целом мы ощущаем серьезную поддержку, как минимум информационную. Фонд объединяет предпринимателей, что позволяет обмениваться опытом, контактами. Знакомство переходит в сотрудничество», - говорит Антон.

Ароматизировали Ганзу

Сейчас предприниматель работает с детскими и ювелирными магазинами, предоставляет услуги на различных мероприятиях:

«Помимо «ПсковЭкспо», мы автоматизировали Ганзу — экономический форум в «Простории», работали на Дне предпринимательства».

Отдельного офиса проект не требовал, поскольку презентации услуги проходили на территории клиентов. Но в этом году, в связи с развитием бизнеса, оборудования стало настолько много, что хранить его дома оказалось проблематично. Поэтому решено было снять офис в бизнес-инкубаторе. Кроме того, уйдя из банка и сконцентрировавшись на этом проекте, Антон стал заниматься поиском и формированием своей команды, с ее помощью планирует развивать и другие проекты.

«Есть еще три-четыре направления, которыми я хотел бы заниматься параллельно», - признается он.

Логика такая — сделать определенную диверсификацию бизнеса и не зависеть от одного источника дохода. И под каждый отдельный проект я тоже планирую набрать отдельную команду.

Что касается аромамаркетинга, то в планах - работать по всей области:

«Пока мы работаем по Пскову. Но собираемся открывать филиал в Великих Луках, чтобы там оказывать полный комплекс услуг. Это направление, как мне кажется, перспективно. И мы придем к тому качеству услуг, которые оказывают большие города».

Предприниматель не жалеет о том, что променял стабильную работу в банке на рискованную сферу предпринимательства. Среди плюсов — появилось больше времени на общение с семьей и маленькими детьми.

«Я уходил из банка, - признается Антон Москвитин, - в том числе для того, чтобы была возможность планировать день с семьей. Я по-прежнему встаю в семь утра, поскольку старшего сына нужно водить в сад. Потом работа, но я сам планирую свой день. И могу уделять время семье. Если нужно поработать вечером, это тоже не вызывает дополнительной боли. Я понимаю что результат работы, которую я сделаю, будет моим результатом».

Подробнее об услугах здесь >>>.

Светлана Синцова.

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