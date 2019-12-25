В Пскове ушла из жизни Светлана Григорьева

13:17, 25 декабря 2019, ПАИ

Ушла из жизни Светлана Анатольевна Григорьева, сорудник комитета по образованию Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве, Светлана Григорьева была талантливым педагогом, высокопрофессиональным специалистом. Она родилась в Луцке Волынской области. В 1973 году окончила Гомельский государственный педагогический институт им. В.К. Чкалова.

Свыше 8 лет она проработала учителем химии и биологии в школах Белоруссии и Псковской области.

Более 25 лет Светлана Григорьева работала в комитете по образованию Псковской области.

Светлана Анатольевна внесла свой вклад в становление и развитие системы образования Псковской области, за что получила награды федерального и регионального уровней.

Прощание со Светланой Григорьевой состоится 26 декабря в 10:00 в храме Александра Невского в Пскове.

Редакция Псковского агентства информации выражает соболезнование родным и близким Светланы Григорьевой.