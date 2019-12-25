ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области
Кандидатура Игоря Сопова одобрена на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области. Соответствующее решение принято 25 декабря на заседании Центральной избирательной комиссии, сообщили Псковскому агентству информации в ЦИК.
Ранее эту должность покинул Михаил Иванов, 24 декабря депутаты Псковского областного Собрания приняли его заявление о сложении полномочий члена Избиркома с правом решающего голоса.
Наряду с вопросом о главе Избирательной комиссии Псковской области рассматривались планы на 2020 год, финансовые вопросы и ряд других, добавили в ведомстве.
Теперь кандидатуру Игоря Сопова рассмотрят члены Избиркома Псковской области, именно им предстоит вынести решение о назначении председателя. Выборное собрание состоится до конца декабря.