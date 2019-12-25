ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области

13:11, 25 декабря 2019, ПАИ

Кандидатура Игоря Сопова одобрена на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области. Соответствующее решение принято 25 декабря на заседании Центральной избирательной комиссии, сообщили Псковскому агентству информации в ЦИК.

Ранее эту должность покинул Михаил Иванов, 24 декабря депутаты Псковского областного Собрания приняли его заявление о сложении полномочий члена Избиркома с правом решающего голоса.

Наряду с вопросом о главе Избирательной комиссии Псковской области рассматривались планы на 2020 год, финансовые вопросы и ряд других, добавили в ведомстве.

Теперь кандидатуру Игоря Сопова рассмотрят члены Избиркома Псковской области, именно им предстоит вынести решение о назначении председателя. Выборное собрание состоится до конца декабря.