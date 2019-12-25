Борис Елкин: У Псковской области большие планы по ремонту и строительству мостов

14:33, 25 декабря 2019, ПАИ

За последние 10 лет в Псковской области удалось выработать хороший темп по ремонту и строительству мостов. Такую информацию озвучил 15 декабря в прямом эфире в рамках проекта ПАИ-live председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Он подчеркнул, что ежегодно выполнялись работы по 3-4 мостовым сооружениям, только в 2019 году введены в эксплуатацию 8 мостов после капитального ремонта.

«На следующий год у нас в рамках областного бюджета большие планы по мостовым сооружениям», - сказал он.

В частности, планируется обратить внимание на ряд мостов на региональных дорогах. В планах ремонты моста в Великих Луках, Троицкого моста в Пскове. «Очень надеемся на оказание помощи из федерального центра. Предварительная договоренность есть», - отметил Борис Елкин.

Он добавил, что планируется начать работу по этим мостам в 2020 году и закончить в 2021.

Одним из «тяжелых» он назвал проект ремонта Троицкого моста. «Проектная документация уже разработана администрацией Пскова. На мосту будет четырехполосное движение. Мост будет вписываться в существующую историческую архитектуру города», - уточнил глава профильного комитета области.