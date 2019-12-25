1
14:48
Учебные мастерские открылись в Пскове и Опочке в рамках нацпроекта «Образование»
14:01
ПАИ-live с председателем регионального дорожного комитета (ЗАВЕРШЕН)
13:35
Михаил Ведерников: У жителей Псковской области спасатели пользуются авторитетом и уважением
13:11
ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области
12:27
Ключи от новой спецтехники вручил спасателям Михаил Ведерников
12:21
Глава дорожного комитета Псковской области станет гостем ПАИ-live
11:55
900 человек спасли псковские спасатели за год
Еще новости
Общество

Борис Елкин: У Псковской области большие планы по ремонту и строительству мостов

За последние 10 лет в Псковской области удалось выработать хороший темп по ремонту и строительству мостов. Такую информацию озвучил 15 декабря в прямом эфире в рамках проекта ПАИ-live председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Он подчеркнул, что ежегодно выполнялись работы по 3-4 мостовым сооружениям, только в 2019 году введены в эксплуатацию 8 мостов после капитального ремонта.

«На следующий год у нас в рамках областного бюджета большие планы по мостовым сооружениям», - сказал он.

В частности, планируется обратить внимание на ряд мостов на региональных дорогах. В планах ремонты моста в Великих Луках, Троицкого моста в Пскове. «Очень надеемся на оказание помощи из федерального центра. Предварительная договоренность есть», - отметил Борис Елкин.

Он добавил, что планируется начать работу по этим мостам в 2020 году и закончить в 2021.

Одним из «тяжелых» он назвал проект ремонта Троицкого моста. «Проектная документация уже разработана администрацией Пскова. На мосту будет четырехполосное движение. Мост будет вписываться в существующую историческую архитектуру города», - уточнил глава профильного комитета области.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Строительство моста на Северном обходе под Псковом планируют начать в 2020 году Эксперт рассказал о запуске автобусов на улицах Никольской, Владимирской и Кузбасской дивизии в Пскове ПАИ-live с председателем регионального дорожного комитета (ЗАВЕРШЕН) Глава дорожного комитета Псковской области станет гостем ПАИ-live Итоги работы «Команды 2018»: ПАИ-live с Дарьей Яковлевой Эксперт: «Команда 2018» стала хорошей площадкой для желающих проявить себя Дарья Яковлева: Одна из ошибок псковских грантополучателей — ожидание быстрого результата «Команда 2018» не планирует менять название и в 2020 году Начался ПАИ-live с руководителем офиса Команды 2018 Руководитель офиса Команды 2018 станет гостем ПАИ-live
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Учебные мастерские открылись в Пскове и Опочке в рамках нацпроекта «Образование»
25 декабря 2019
Учебные мастерские открылись в Пскове и Опочке в рамках нацпроекта «Образование»
ПАИ-live с председателем регионального дорожного комитета (ЗАВЕРШЕН)
25 декабря 2019
ПАИ-live с председателем регионального дорожного комитета (ЗАВЕРШЕН)
Михаил Ведерников: У жителей Псковской области спасатели пользуются авторитетом и уважением
25 декабря 2019
Михаил Ведерников: У жителей Псковской области спасатели пользуются авторитетом и уважением
ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области
25 декабря 2019
ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области
Ключи от новой спецтехники вручил спасателям Михаил Ведерников
25 декабря 2019
Ключи от новой спецтехники вручил спасателям Михаил Ведерников
Глава дорожного комитета Псковской области станет гостем ПАИ-live
25 декабря 2019
Глава дорожного комитета Псковской области станет гостем ПАИ-live 2
900 человек спасли псковские спасатели за год
25 декабря 2019
900 человек спасли псковские спасатели за год
Псковская область лидирует по эффективности поддержки аграриев
25 декабря 2019
Псковская область лидирует по эффективности поддержки аграриев

Идет загрузка...