Строительство моста на Северном обходе под Псковом планируют начать в 2020 году

15:11, 25 декабря 2019, ПАИ

Проектная документация строительства моста через реку Великую в рамках создания Северного обхода вокруг Пскова проходит экспертизу. Об этом сообщил 25 декабря в эфире ПАИ-live председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин. Он подчеркнул, что данные работы планируется завершить в феврале 2020 года, и тогда же можно будет начать строительные работы по данному объекту.

«В федеральном центре готовы оказать содействие», - отметил Борис Елкин.

В целом стоимость проекта Северного обхода оценивается более чем в 6 млрд рублей.

Глава профильного ведомства особо отметил, что такие средства регион не сможет «потянуть», а потому на пртяжении достаточно продолжительного периода изыскивались средства, уточнялись источники.