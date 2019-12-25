Вера Емельянова: Зарплаты бюджетников продолжат расти в Псковской области

15:26, 25 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области и дальше будут расти зарплаты бюджетников. Об этом заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на пресс-конференции 25 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы заканчиваем этот год со средней заработной платой бюджетников в 26 тысяч рублей. По нашим прогнозам, в следующем году зарплата достигнет 28 тысяч рублей, - отметила вице-губернатор. - Майские указы никто не отменял и мы их практически выполняем».

По словам Веры Емельяновой, в этом году были увеличены оклады для медицинских работников, а в следующем году произойдет увеличение окладов педагогов. Она подчеркнула, что на эти изменения средства в областном бюджете уже предусмотрены.