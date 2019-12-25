Новые железнодорожные и авиамаршруты в Псковской области: ПАИ-live с Борисом Елкиным
25 декабря гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.
В интервью корреспонденту Псковского агентства информации он рассказал о новых авиамаршрутах из Пскова в Краснодарский край и Калининград, о возобновлении железнодорожного сообщения с между Псковом и Великими Луками, Псковом и Пыталово, о масштабной реконструкции региональных мостов, в том числе Троицкого в областном центре, о беспрецедентных планах по обновлению автобусов в «Псковпассажиравтотрансе» об увеличении объемов дорожного ремонта в следующем году.