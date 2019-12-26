Власти Пскова рассказали о планируемых работах на Псковкирпиче в 2020 году

13:54, 26 декабря 2019, ПАИ

В 2020 году в микрорайоне «Псковкирпич» запланирован ряд ремонтных работ. Об этом сообщила глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live 26 декабря.

По её словам, в следующем году в микрорайоне «Псковкирпич» будут проведены работы по ремонту насосной станции и строительству водозабора. Елена Полонская выразила надежду, что после данных ремонтных работ у жителей района перестанет течь желтая вода из кранов. «Надеемся, что исчезнет. Эту проблему мы и пытаемся устранить, и на это достаточное количество средств в бюджете уже заложено», - сказала она.

Также Елена Полонская отметила, что в 2020 году в микрорайоне «Псковкирпич» будут отремонтированы пешеходные дорожки и дорожное покрытие на улице Карбышева.

Всего же, по словам главы города, на ремонт дорог Пскову в 2020 году выделена беспрецедентная сумма – порядка 1 млрд рублей. «Первый раз за пятилетнюю историю будут отремонтированы пешеходные зоны в Пскове, будут отремонтированы междворовые, межквартальные проезды на избирательных округах», - подчеркнула она.