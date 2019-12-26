0
15:55
Спортзал для интеллекта
15:54
По дороге с облаками: «Ростелеком» представил цифровые сервисы псковскому бизнесу
15:41
«Привет, ивент!» - 26 декабря (ЗВУК)
14:59
Михаил Ведерников исполнит заветные желания еще трех псковских ребят
14:40
Начался ПАИ-live с заместителем главы администрации Пскова
14:33
Первая губернаторская елка прошла в Пскове
14:05
Замглавы администрации Пскова станет гостем ПАИ-live
Еще новости
Общество

Власти Пскова рассказали о планируемых работах на Псковкирпиче в 2020 году

Елена Полонская. Фото: Дарья Хваткова.

В 2020 году в микрорайоне «Псковкирпич» запланирован ряд ремонтных работ. Об этом сообщила глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live 26 декабря.

По её словам, в следующем году в микрорайоне «Псковкирпич» будут проведены работы по ремонту насосной станции и строительству водозабора. Елена Полонская выразила надежду, что после данных ремонтных работ у жителей района перестанет течь желтая вода из кранов. «Надеемся, что исчезнет. Эту проблему мы и пытаемся устранить, и на это достаточное количество средств в бюджете уже заложено», - сказала она.

Также Елена Полонская отметила, что в 2020 году в микрорайоне «Псковкирпич» будут отремонтированы пешеходные дорожки и дорожное покрытие на улице Карбышева.

Всего же, по словам главы города, на ремонт дорог Пскову в 2020 году выделена беспрецедентная сумма – порядка 1 млрд рублей. «Первый раз за пятилетнюю историю будут отремонтированы пешеходные зоны в Пскове, будут отремонтированы междворовые, межквартальные проезды на избирательных округах», - подчеркнула она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Павел Волков рассказал о кадровых изменениях в администрации Пскова «Заявок мало»: Псковские власти рассказали о подготовке к новогодним ярмаркам Начался ПАИ-live с заместителем главы администрации Пскова Елена Полонская: Важно вовлечь псковичей в процесс формирования комфортной городской среды Глава Пскова рассказала о перспективах расширения территории города Замглавы администрации Пскова станет гостем ПАИ-live Власти Пскова продолжат консультации с жителями по вопросу строительства школы на улице Юбилейной Елена Полонская: Даже дома мы должны жить проблемами и жизнью Пскова Глава Пскова о развитии города: ПАИ-live с Еленой Полонской Новые железнодорожные и авиамаршруты в Псковской области: ПАИ-live с Борисом Елкиным
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Привет, ивент!» - 26 декабря (ЗВУК)
26 декабря 2019
«Привет, ивент!» - 26 декабря (ЗВУК)
Михаил Ведерников исполнит заветные желания еще трех псковских ребят
26 декабря 2019
Михаил Ведерников исполнит заветные желания еще трех псковских ребят
Начался ПАИ-live с заместителем главы администрации Пскова
26 декабря 2019
Начался ПАИ-live с заместителем главы администрации Пскова
Первая губернаторская елка прошла в Пскове
26 декабря 2019
Первая губернаторская елка прошла в Пскове
Замглавы администрации Пскова станет гостем ПАИ-live
26 декабря 2019
Замглавы администрации Пскова станет гостем ПАИ-live
Глава Пскова о развитии города: ПАИ-live с Еленой Полонской
26 декабря 2019
Глава Пскова о развитии города: ПАИ-live с Еленой Полонской
Псковская область вошла в тройку «уравновешенных» регионов
26 декабря 2019
Псковская область вошла в тройку «уравновешенных» регионов
ФОТОФАКТ: Масштабной вырубкой деревьев у Мирожского монастыря возмущены псковичи
26 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Масштабной вырубкой деревьев у Мирожского монастыря возмущены псковичи

Идет загрузка...