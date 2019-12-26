Елена Полонская: Даже дома мы должны жить проблемами и жизнью Пскова

14:00, 26 декабря 2019, ПАИ

«Мы работаем в режиме 24/7. Даже когда находимся дома, мы должны жить проблемами и жизнью нашего города, проблемами наших псковичей, наших горожан», - заявила глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live 26 декабря, комментируя работу депутатского корпуса и сотрудников администрации Пскова.

Елена Полонская отметила, что сегодня псковичи довольны и благодарны тому, что Пскову выделяются деньги на решение социально важных и острых проблем. «Наша задача правильно реализовать данные программы, эффективно израсходовать денежные средства, чтобы это было не для «галочки», а как положено, правильно и в сроки», - подчеркнула глава города.

Руководитель муниципалитета отметила, что старается советоваться с псковичами по всем вопросам, прислушиваться к их мнению. По её мнению, горожане очень часто говорят объективно правильные вещи.