Глава Пскова рассказала о перспективах расширения территории города

14:13, 26 декабря 2019, ПАИ

26 декабря глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live рассказала о перспективах расширения территории города. В частности, был затронут вопрос присоединения улиц Владимирской и Никольской к Пскову.

«Одного желания главы Пскова очень мало. Мы же понимаем, что процедура по присоединению одного муниципального образования к другому достаточно сложная. Необходимо проводить и референдум граждан, и опросы граждан, а также нужно согласие депутатов Псковского района», - пояснила глава Пскова.

Елена Полонская подчеркнула, что необходимо провести большую работу, чтобы перевести улицы Владимирскую и Никольскую из Псковского района в Псков. «Но мы над этим работаем, в том числе и юридически. Наверное, в 2020 году воссоединение двух муниципалитетов не случится», - отметила она.

«Но со своей стороны хочу отметить, что благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова нашему муниципалитету в 2020-2021 годах будут выделены денежные средства на реконструкцию улицы Кузбасской. Вне зависимости от решений, будут объединяться два муниципалитета или нет», - подчеркнула она.

Также, по её словам, ожидаются работы по расширению полос, строительство нового отрезка от улицы Юбилейной до улицы Народной вдоль бывшего стадиона «Электрон», будущего парка «Моя история».

«Ожидается также строительство четырех остановочных комплексов, это будет четыре полосы движения с пешеходными зонами, с освещением. Администрация Пскова на сегодняшний день уже заказала разработку проектно-сметной документации по строительству новой дороги, - отметила Елена Полонская. - Это очень важный проект для нашего города, который все ждали. Это и дополнительные парковочные места возле женской консультации».

Также глава города сообщила, что на пустыре будет организована новая вертолетная площадка. «Вертолетная санавиация сможет приземляться и обслуживать данные медицинские учреждения, которые находятся в непосредственной близости — Псковская городская больница, детская областная больница, перинатальный центр», - заметила она.

Елена Полонская также отметила, что при строительстве улицы Кузбасской будет благоустроена и территория вокруг областной стоматологии. «Мы все знаем, какая там ситуация, стоматология не имеет собственного земельного участка, и дворовую территорию использует как подъездные пути к данному лечебному заведению, и, соответственно, как парковочное место», - заметила глава Пскова и подчеркнула, что благоустройство решит проблему с парковой зоной возле стоматологии.