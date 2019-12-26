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Общество

Власти Пскова продолжат консультации с жителями по вопросу строительства школы на улице Юбилейной

Власти Пскова продолжат консультации с жителями по вопросу строительства новый школы на улице Юбилейной. Об этом заявила глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live 26 декабря.

Елена Полонская напомнила, что в ходе дискуссий некоторые жители близлежащих домов высказали опасения по строительству новой школы на улице Юбилейная. «Мнения наших жителей разделились, и я считаю, что необходимо еще раз обратиться к нашим жителям, еще раз провести ряд дискуссионных площадок, взвесить все «за» и «против» по строительству школы на данной территории», - отметила она и добавила, что вопрос по строительству новой школы на улице Юбилейной пока открыт. При этом глава города добавила, что денежные средства на строительство школы ещё не заложены.

В то же время глава Пскова сообщила, что на другую новую школу на 1350 мест, которая будет строиться в Борисовичах, из регионального бюджета выделены денежные средства на период 2020-2021 годов.

«В Борисовичах муниципальному образованию «город Псков» будет выделен земельный участок, на котором будет построена школа. По закону, в связи с тем, что земельный участок будет предоставлен муниципалитету, в первоочередном порядке туда будут поступать дети, проживающие и зарегистрированные в Пскове», - пояснила Елена Полонская.

Также глава Пскова отметила, что в городе продолжится строительство новых дошкольных учреждений и пристроек к существующим дошкольным учреждениям с открытием новых ясельных групп. «На 2021 год запланированы денежные средства на полный капитальный ремонт дошкольного учреждения – бывшего здания псковской инженерной лингвистической гимназии», - отметила Елена Полонская. По её словам, с открытием новых ясельных групп в данном микрорайоне с очень большой плотностью населения снизится очередность детей в дошкольных учреждениях.

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