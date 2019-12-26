Начался ПАИ-live с заместителем главы администрации Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Началась видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации, гость прямого эфира проекта ПАИ-live - заместитель главы администрации Пскова Павел Волков, курирующий социально-экономический блок в исполнительной власти города. Он подведет итоги работы администрации в уходящем году, расскажет о перспективах благоустройства города, о международных проектах, в которых участвует Псков. Вопросы заместителю главы администрации города можно оставить на странице ПАИ-live.