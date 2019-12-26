Псковичка лишилась 100 тысяч рублей после разговора с мошенником

12:09, 27 декабря 2019, ПАИ

Жители Псковской области продолжают подвергаться атакам мошенников. За последние нди несколько граждан стали жертвами злоумышленников, которые звонили и представлялись сотрудниками банка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

33-летняя жительница Пскова стала жертвой «банковского сотрудника», который предложил обезопасить банковскую карту. Ничего не подозревая, женщина передала ему реквизиты карты, после чего лишилась порядка 100 тысяч рублей.

В Острове по такой же схеме свыше 30 тысяч рублей лишился местный житель. 59-летняя жительница Порхова осталась без 8 тысяч рублей, ими завладели злоумышленники.

Житель города на Ловати также чуть было не стал жертвой мошенника. Ему позвонил якобы сотрудник банка, который сообщил, что неизвестные пытаются снять деньги с его карты. Для предотвращения этого неизвестный потребовал перевести денежные средства на другой счет. Великолучанин перевел 50 тысяч рублей на другую свою карту, а первую карту заблокировал при помощи банка.