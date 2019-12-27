Депутат Госдумы призывает принять меры по защите исторической памяти

15:45, 28 декабря 2019, ПАИ

Начать борьбу с фальсификацией истории Великой Отечественной войны призывает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слукций. По его словам, необходимо принятие мер, в том числе законодательных, для защиты исторической памяти о войне, сообщает ТАСС.

Такой стала реакция парламентария на события в Праге, где был осквернен памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. «На всех международных площадках, в том числе ООН, ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы), ПА ОБСЕ (Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), мы, как наследники победителей, намерены призвать принять меры, в том числе законодательного характера, для сохранения исторической памяти. Мы также выступаем за единые европейские образовательные стандарты, которые не допустят вымарывания из общей истории роли СССР в разгроме фашизма», - заявил он.

Депутат подчеркнул, что во многих странах мира «в угаре русофобской истерии» сносятся памятники советским воинам, и «преступления вандалов остаются безнаказанными».