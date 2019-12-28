В Пскове до конца апреля 2020 года закроют участок улицы Леона Поземского у Троицкого моста

19:35, 28 декабря 2019, ПАИ

Водителей Пскова предупреждают об изменениях в организации автомобильного движения по улице Леона Поземского. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, новшества будут введены с 29 декабря 2019 года по 29 апреля 2020 года.

Существенным станет полное закрытие участка улицы у стен храма Козьмы и Дамиана с Примостья. Машины и автобусы смогут при съезде с Троицкого моста огибать храм и далее двигаться либо на Леона Поземского, либо на улицу Труда. В обратном направлении водителям с улицы Труда придется пропустить машины с Леона Поземского, которые при проезде к площади Ленина станут огибать здание храма — сейчас здесь действует одностороннее движение.

В ближайшее время на этом участке дороги будут установлены знаки, которые должны будут помочь автовладельцам разобраться в ограничениях и рекомендациях.