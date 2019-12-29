В Псковской области усилен контроль за торговлей никотиносодержащими смесями

11:04, 29 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области усилен контроль за торговлей никотиносодержащими смесями, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

В ведомство поступают обращения граждан о продаже данных смесей в предприятиях торговли, в связи с чем проводятся контрольно-надзорные мероприятия в отношении хозяйствующих субъектов.

В Роспотребнадзоре обратили внимание, что оптовая и розничная торговля насваем и сосательным табаком (снюсом) на территории Российской Федерации запрещена. Однако недобросовестные предприниматели, уходя от ответственности, пытаются реализовывать аналог запрещенного в Российской Федерации снюса (где табак заменен на никотин). При этом используются идентификационные признаки, присущие для пищевой продукции, - способ применения (жевание, рассасывание) и форма выпуска (карамель, леденцы, жевательная резинка, сухие смеси).

В СМИ участились сообщения о трагических случаях вследствие употребления такой продукции детьми и молодёжью. Управление Роспотребнадзора по Псковской области призывает родителей, работников образовательных учреждений не оставаться в стороне от этой проблемы. «Будьте внимательны к своим детям, объясните им последствия употребления подобных смесей, сделайте все, чтобы исключить возможность покупки вашим ребёнком никотиносодержащих жевательных смесей», - призвали в ведомстве.