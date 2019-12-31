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Общество

Налоговики и приставы посетили более 100 должников в Пскове

Фото УФНС России по Псковской области

13 совместных рейдовых мероприятий провели сотрудники Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области с судебными приставами-исполнителями областного УФССП России в октябре-декабре 2019 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФНС России по Псковской области, в ходе рейдов посещены 110 должников, включая организации и предпринимателей.

Сотрудники инспекции совместно с отделами судебных приставов города Пскова № 1, № 2 и Псковского района провели семь совместных выездов в отношении 14 должников-организаций и 30 индивидуальных предпринимателей. Также в ходе шести рейдов проверены 66 физических лиц, имеющих задолженности.

По итогам совместных мероприятий 125 тысяч рублей просроченной задолженности по налоговым платежам было перечислено в бюджеты разных уровней. Кроме этого, должников, которые не исполнили обязательства по уплате долгов, привлекли к административной ответственности за невыполнение законных действий приставов.

В отношении недобросовестных налогоплательщиков были вынесены постановления об ограничении выезда за пределы России, удержании денежных средств из заработной платы должников, наложено 5 арестов на имущество, добавили в ведомстве.

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