Товары почти на 32 тысячи рублей пытался украсть пскович из гипермаркета

11:06, 01 января 2020, ПАИ

В гипермаркете на улице Труда в Пскове задержали молодого человека, который пытался похитить товары общей стоимостью 31 тыс. 685 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сигнал о краже поступил в отдел вневедомственной охраны около 17:00 31 декабря. Покупатель попытался вывезти тележку с дорогостоящим алкоголем, продуктами и одеждой без оплаты через неработающий кассовый узел. Вора заметили работники магазина и нажали кнопку тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии задержали преступника. Им оказался 28-летний местный житель. Молодого человека для дальнейшего разбирательства передали в территориальный отдел полиции.