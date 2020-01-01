У россиян появилась возможность зарегистрировать новую машину прямо в автосалоне

14:56, 01 января 2020, ПАИ

В России с 1 января вступили в силу новые правила регистрации транспортных средств, которые позволяют оформлять машины право в автосалоне. Об этом пишут федеральные СМИ.

Право выдавать свидетельство о регистрации автомобиля и госномера получат только дилеры, имеющие статус специализированной организации и включённые в государственный реестр МВД.

Вместе с госномером собственник машины получит код региона, соответствующий месту его проживания, независимо от того города, где приобретается транспортное средство.

Также новые правила запрещают регистрировать автомобили на граждан моложе 16-и лет.

Параллельно вступают в силу новые штрафы за нарушение Правил дорожного движения. Поскольку регистрировать машины теперь можно в автосалонах, инспекторам ГИБДД разрешили не только штрафовать автомобилистов на 5 тысяч рублей за езду без номеров, но и лишать их водительских прав.